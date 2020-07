Serie B, Cus Genova Volley: coach Mancini sarà affiancato da Cristiano Viale

Genova. Mentre la società del Cus Genova sta definendo la rosa della prima squadra, prende forma anche lo staff tecnico che guiderà i biancorossi nel campionato nazionale di Serie B: il secondo allenatore per la stagione 2020/2021 sarà Cristiano Viale.

“Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità – commenta Viale -. Sono molto curioso di mettermi alla prova in questa nuova veste e soprattutto di capire come la si vive fuori dal campo“.

Impegnato nell’ultima stagione come capitano della formazione di Serie D del Cus, per Viale sarà la prima esperienza da allenatore in un campionato nazionale.

“Nel 2004/2005 ho allenato le giovanili alla Normac – racconta – ma sicuramente questa volta sarà molto diverso per via della categoria e dell’attenzione che necessita. E son diverso anche io, che mi porto dietro quindici anni di esperienza in più. Esperienza che non vedo l’ora di mettere a disposizione del gruppo“.