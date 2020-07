Serie B, Cus Genova: Omar Louza sarà ancora un opposto biancorosso

Genova. Prende sempre più forma il roster della prima squadra del Cus Genova Volley, con un’altra importante riconferma per il team di coach Mancini: in posto due ci sarà in attacco il giovane Omar Louza.

“Questo sarà il mio terzo anno al Cus – commenta Omar – come per tutti anche per me sarà una stagione particolare, in ripresa dopo lo stop forzato. La scorsa è stata personalmente la più difficile, sia a livello privato che fisico e purtroppo la pandemia non mi ha permesso di potermi lasciare tutto alle spalle. Ora però le pile sono cariche, ho molta voglia di ricominciare e di iniziare col piede giusto il nostro campionato”.

Un bagaglio di esperienza già significativo, per il giovane opposto classe 1999, protagonista nella sua Albisola di campionati nazionali in Serie B e di importanti risultati a livello giovanile, con i molti titoli regionali e nazionali conquistati. Omar è stato vicecampione italiano in Under 14 ed ha ottenuto il quarto posto ai Nazionali di beach volley.

“Quest’anno, rispetto agli anni scorsi, siamo una squadra molto più giovane e questo porterà grande entusiasmo nello spogliatoio – aggiunge -. Cercheremo di tradurlo in campo per portare a casa il miglior risultato possibile gara dopo gara. Sarà sicuramente un campionato interessante e spero vivamente che si possa disputare a porte aperte, perché i nostri tifosi si sono sempre rivelati fondamentali nelle partite casalinghe e sono sicuro che anche quest’anno saranno il nostro settimo uomo in campo!”.