Serie B, Colombo Volley: Massimo Pusceddu sarà il viceallenatore

Genova. Sarà Massimo Pusceddu, classe 1995, il viceallenatore della prima squadra della Colombo Genova che disputerà il campionato nazionale di Serie B maschile.

Cresciuto nel Volley Rivarolo, ha poi proseguito in prima squadra sino alla Serie C (lo ricordiamo in Colombo sfiorare la promozione nella splendida stagione con il tecnico Elvio Ferrari nel 2016/2017) e poi in Serie B. Ha giocato nell’Igo Pallavolo Genova, ad Albisola e ad Acqui.

Da alcune stagioni ha intrapreso il ruolo di tecnico nell’Agv Campomorone e l’anno scorso è stato il secondo allenatore della Serie C della Colombo.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura – commenta Massimo Pusceddu -. Ho già avuto modo di collaborare con Luca Leoni e con la squadra l’anno passato, continuando a lavorare sodo, sono convinto che potremo essere all’altezza di un campionato ostico come la Serie B. Ringrazio la società e il coach per la fiducia, cercherò di mettere a disposizione del gruppo tutta la mia passione ed il mio piccolo bagaglio di esperienza. Non vedo l’ora di iniziare”.