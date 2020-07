Serie A2, il Tc Santa Margherita approda ai playoff

Genova. Risultati positivi per le squadre liguri nella seconda giornata di Serie A2.

La neopromossa Santa Margherita Ligure ha espugnato i campi del TC Palermo grazie ai bei successi di Lorenzo Giustino, Andrea Basso, Luca Castagnola, Lorenzo Ferri in singolare e al combattuto match vinto da Castagnola in coppia con Frederick Nielsen, il danese vittorioso a Wimbledon in doppio nel 2012, per 10-2 nel supertiebreak contro Hassan e Carli. Da notare che anche Castagnola in singolare si è aggiudicato il suo incontro per 10-2 nel gioco decisivo che sostituisce il terzo set, battendo il palermitano Antonio Campo, spesso vincitore di tornei Open in Liguria nelle ultime stagioni.

Il successo per 5-1 vale al Tc Santa Margherita l’accesso ai playoff.

Ecco i risultati dei singoli incontri:

Giustino Lorenzo (TC SML) / Hassan Benjamin (TC Palermo2) 62 61

Basso Andrea (TC SML) / Carli Cristian (TC Palermo2) 60 63

Castagnola Luca (TC SML) / Campo Antonio (TC Palermo2) 64 67 10-2 al super tie break

Ferri Lorenzo (TC SML) / Dolce Gabriele (TC Palermo2) 64 57 10-3

Nielsen Frederik e Castagnola Luca (TC SML) / D’Anna Alessandro e Dolce Gabriele (TC Palermo2) 62 60

Ornago Fabrizio e Giacomo Nosei (TC SML) / Hassan Benjamin e Carli Cristian (TC Palermo2) 36 76 10-2

In campo femminile invece è finita 2-2 la sfida giocata in via Zara fra il Park Genova e il Tc Italia Forte dei Marmi della numero uno Jasmine Paolini che si è laureata campionessa d’Italia una decina di giorni fa a Todi.

Un pareggio, quello maturato con le toscane, che consente alle gialloblù di restare in vetta al loro girone, complice il 3-1 di Verona su Bari.

Alle sconfitte di Anita Bertoloni (4/6 1/6 con la Cocciaretto) e Corinna Dentoni (doppio 6/2 da Jasmine Paolini) ha risposto Costanza Traversi che ha permesso alle gialloblù di accorciare le distanze. La rimonta si è compiuta grazie al doppio, con Dentoni-Bertoloni che hanno avuto la meglio su Paolini-Belluomini 4/6 6/3 13-11.