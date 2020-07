Serie A1: TC Genova rimontato dal Parioli, 2 a 2

Genova. Sono state le ragazze del Tennis Beinasco a conquistare i primi due punti, la prima vittoria del campionato di Serie A1 2020.

Ospitavano il Circolo Tennis Siena e hanno ceduto solo sette giochi in tre incontri. Federica Rossi, Giulia Gatto Monticone e Maria Marfutina non hanno dato scampo a Martina Caciotti, Alice Balducci e Chiara De Vito inaugurando di fatto un campionato dall’inedita e per tanti aspetti affascinante collocazione estiva.

Ironia della sorte le piemontesi sono le uniche ad aver fatto bottino pieno in questa prima giornata: tutti gli altri incontri sono finiti in parità.

Nel loro girone infatti il Tc Parioli ha rimontato a Genova dopo essere stato sotto 2-0 causa i successi di Martina Caregaro e Lucia Bronzetti (nella foto) su Martina Di Giuseppe e Greta Arn. Il successo di Nastassja Burnett su Denise Valente e la solidissima prova del doppio Arn/Burnett hanno permesso alle romane chiudere in pareggio.

Nel girone 2, doppi da brivido. Al Circolo Tennis Lucca le giocatrici di casa erano partite fortissimo nel primi due singolari conquistati facilmente da Bianca Turati e Jessica Pieri. L’incontro è stato poi rimesso in discussione dal successo al super tie-break di Enola Chiesa su Tatiana Pieri. Sembrava però che le padrone di casa potessero chiudere con la Turati e Jessica Pieri in vantaggio di un set e impegnate nel tie-break del secondo. Lo perdevano di un soffio e le avversarie, Chiesa e Bolsova, ne approfittavano al super tie-break, strappando il pareggio.

Vicenda analoga anche al Tc Prato, a casa delle campionesse in carica: padrone di casa in vantaggio 2-1 sul Bal Lumezzane che però, grazie a Ylena In-Albon e Rubina De Ponti, strappava il doppio con un 11-9 nel super tie-break finale da brivido.

Le partite della prima fase a giorni sono previste il 5, il 12 e il 19 luglio. Le semifinali, con partite di andata e ritorno, andranno in scena il 26 luglio e il 2 agosto.

I risultati della prima giornata:

Girone 1

Tc Genova 1893 – Tc Parioli 2-2

Martina Caregaro (G) b. Martina Di Giuseppe 7-5 6-1

Lucia Bronzetti (G) b. Greta Arn 7-6(2) 6-1

Nastassja Burnett (P) b. Denise Valente 6-4 6-4

Arn/Burnett (P) b. Caregaro/Valente 6-2 6-4

Tennis Beinasco c. Ct Siena 4-0

Federica Rossi (B) b. Martina Caciotti 6-1 6-0

Giulia Gatto Monticone (B) b. Alice Balducci 6-2 6-2

Maria Marfutina (B) b. Chiara De Vito 6-1 6-1

Di Sarra/Rossi (B) b. Balducci/De Vito 6-2 6-3

Classifica: Tennis Beinasco 2, TC Genova 1, TC Parioli 1, CT Siena 0

Girone 2

Tennis Lucca c. Società Canottieri Casale 2-2

Enola Chiesa (C) b. Tatiana Pieri 2-6 6-2 10-6

Jessica Pieri (L) b. Aliona Bolsova Zadoinov 6-3 6-1

Bianca Turati (L) b. Stefania Rubini 6-1 6-0

Chiesa/Bolsova (C) b. Turati B./Pieri J. 4-6 7-6(5) 10-7

Tc Prato c. Bal Lumezzane 2-2

Asia Serafini (P) b. Rubina De Ponti 6-4 6-1

Ylena In-Albon (L) b. Martina Trevisan 1-0 rit.

Lucrezia Stefanini (P) b. Georgia Brescia 6-2 6-1

In-Albon/De Ponti (L) b. Stefanini/Serafini 2-6 6-4 11-9

Classifica: Tennis Lucca 1, Società Canottieri Casale 1, Tc Prato 1, Bal Lumezzane 1