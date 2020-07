Serie A1 maschile: Park a punteggio pieno, il TC Genova condivide il primato

Genova. Si è disputata la seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile.

Il girone 2 vede una squadra sola al comando: il Park Genova dell’incontenibile Lorenzo Musetti, che non sbaglia un colpo. A Massa Lombarda ha vinto il suo singolare su Francesco Forti e il doppio insieme a Luigi Sorrentino. Così la sconfitta di Bolelli con il 18enne Luciano Darderi non ha pesato. Ai gialloblù basterà domenica sui campi di casa anche un pari con il TC Parioli per chiudere in testa e garantirsi le semifinali.

Un Parioli che è uscito un po’ ammaccato dalla sfida con il Ct Vela Messina: per sua fortuna Flavio Cobolli, col suo punto in singolare, ha evitato il “cappotto”.

Nel girone 3 scatto importante del TC Genova che si è imposto sui campi casalinghi degli Orti Sauli sul Tennis Club Sinalunga, che la domenica precedente aveva imposto il pareggio al Vicenza di Marco Cecchinato. Decisivi i cugini Arnaboldi, Andrea e Federico, che hanno dominato i loro singolari e il doppio giocato insieme.

In serata è arrivato il risultato a sorpresa di Vicenza, dove il TC Crema è uscito vincitore contro una squadra, sulla carta, formidabile. Ma sul 2-2 dopo i singolari, vinti per i veneti da Fabbiano e Cecchinato, i due ex top 100 schierati in coppia si facevano battere dalla coppia mix di esperienza e freschezza formata da Golubev (32 anni) e Vincent Ruggeri 18). Sinicropi e Bresciani si erano nel frattempo presi l’altro punto decisivo.

I due match di domenica prossima con le capolista in trasferta (Crema va a Sinalunga e Genova a Vicenza) possono veder succedere tutto e il contrario di tutto.

I risultati della seconda giornata e le classifiche.

Girone 2

Ctd Massa Lombarda – Park Tennis Club Genova 2-4

Lorenzo Musetti (Genova) b. Francesco Forti 3-6 7-5 10-7

Luciano Darderi (Massa Lombarda) b. Simone Bolelli 7-6(4) 2-6 10-3

Alessandro Giannessi (Genova) b. Julian Ocleppo per rinuncia

Lorenzo Rottoli (Massa Lombarda) b. Luigi Sorrentino 6-3 7-6(5)

Bolelli/Giannessi b. Forti/Darderi 6-2 6-1

Musetti/Sorrentino b. Rottoli/De Bernardis 6-2 6-4

Ct Vela Messina – Tc Parioli Roma 5-1

Flavio Cobolli (Roma) b. Domenico Cutuli 6-4 6-4

Fausto Tabacco (Messina) b. Andrea Bessire 6-2 7-5

Bernabè Zapata Miralles (Messina) b. Matteo Fago 6-1 6-2

Giorgio Tabacco b. Francesco Bessire 6-2 7-6(6)

Zapata Miralles/Fucile b. Fago/Gandolfi 6-3 6-2

Cutuli/F.Tabacco b. Bessire/ F./Cobolli 6-4 2-6 10-7

Classifica:

6 (2) Park Tennis Club Genova

3 (2) Tc Parioli

3 (2) Ct Vela Messina

0 (1) Ctd Massa Lombarda

Girone 3

Tc Genova 1893 – Tc Sinalunga 4-2

Federico Arnaboldi (Genova) b. Matteo Gigante 6-0 6-2

Matteo Arnaldi (Genova) b. Marco Miceli 6-2 6-3

Marcello Serafini (Sinalunga) b. Mirko Lagasio 6-2 6-4

Andrea Arnaboldi (Genova) b. Luca Vanni 7-5 6-0

A.Arnaboldi/F.Arnaboldi b. Gigante/Miceli 6-4 6-2

Vanni/Serafini b. Lagasio/Arnaldi 6-4 6-3

Tennis Comunali Vicenza – Tc Crema 2-4

Samuel Vincent Ruggeri (Crema) b. Gabriele Bosio 6-2 6-0

Thomas Fabbiano (Vicenza) b. Riccardo Sinicropi 6-3 6-4

Marco Cecchinato (Vicenza) b. Andrey Golubev 6-2 6-2

Lorenzo Bresciani (Crema) b. Giovanni Peruffo 1-6 7-6(2) 10-7

Golubev/Vincent Ruggeri b. Cecchinato/Fabbiano 6-4 4-6 10-7

Sinicropi/Bresciani b. Bosio/Peruffo 6-4 6-3

Classifica:

4 (2) Tc Genova 1893

4 (2) Tc Crema

1 (2) Tc Sinalunga

1 (2) Tennis Comunali Vicenza