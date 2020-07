Serie A1 femminile: il TC Genova cede al Beinasco e giocherà i playout

Genova. È il Tennis Club Parioli la seconda formazione a qualificarsi per i playoff, le semifinali, del campionato di Serie A1 femminile 2020. Con la sicurezza del successo sul CT Siena, raggiunta con la vittoria nel terzo singolare di Nastassja Burnett su Agnes Bukta, il team romano ha chiuso in testa il girone 1, mentre il Tc Prato, campione uscente, inserito nel girone 2, era già matematicamente sicuro di ottenere uno dei due posti disponibili grazie ai risultati delle prime due giornate.

A certificare il primo posto delle romane era stata subito la partenza in retromarcia del TC Genova 1893 nel match casalingo contro le fortissime ragazze di Beinasco, al terzo posto dopo le prime due giornate ma determinate a tentare il tutto per tutto nell’ultimo match, quello agli Orti Sauli di Genova.

Le vittorie di Giulia Gatto Monticone su Liudmila Samsonova e di Federica Di Sarra su Martina Caregaro hanno dato l’opportunità del sorpasso alle piemontesi. Aggiudicandosi il doppio, decisivo, con la stessa Di Sarra e Federica Rossi su Samsonova e Valente (quest’ultima aveva accorciato le distanze battendo la Rossi in due set) le piemontesi hanno chiuso al secondo posto (pari punti ma maggior numero di match vinti) relegando le liguri ai playout per non retrocedere.

Anche il Circolo Tennis Lucca ha staccato il suo pass per le semifinali nel Girone 2. In vantaggio 2-1 sulle campionesse d’Italia di Prato ha avuto la matematica certezza del secondo posto in classifica. Che poi è addirittura diventato il primo, quando la coppia di Prato, formata da Viola Turini e Beatrice Ricci, in vantaggio 4-0 su Laura Bertagni e Giulia Giusti, si è ritirata, lasciando così il successo alle padrone di casa.

Prato a quel punto sapeva già che nell’altro girone il primo posto del Parioli era sicuro e ha deliberatamente scelto di avere come avversaria la squadra romana anziché la vincente del testa a testa tra Genova e Beinasco.

Gli incontri dei playoff, previsti per domenica 26 luglio e domenica 2 agosto, nei quali le toscane giocheranno prima in casa e dovranno poi rendere visita alle capitoline, diranno se la strategia sarà stata giusta.

Nell’altro match dei playoff sarà invece Beinasco a ospitare il team delle sorelle Pieri in apertura, per poi giocarsi il passaggio nel match di ritorno a Lucca. Le finali della Serie A1, ricordiamo, sono in programma il 12 e 13 agosto a Todi.

I playout, in programma sempre nei prossimi due week-end, vedranno in campo Società Canottieri Casale contro Ct Siena e Tc Genova contro Bal Lumezzane. Le vincenti, al termine del doppio confronto di andata e ritorno, resteranno in Serie A1.

Ecco i risultati della terza giornata del girone 1 e la classifica finale.

Tc Genova 1893 c. Tennis Beinasco 1-3

Giulia Gatto Monticone (Beinasco) b. Liudmila Samsonova 6-2 2-6 10-5

Federica Di Sarra (Beinasco) b. Martina Caregaro 6-1 6-4

Denise Valente (Genova) b. Federica Rossi 7-6(4) 7-5

Di Sarra/Rossi (Beinasco) b. Samsonova/Valente 6-3 6-1

Tc Parioli Roma c. Ct Siena 3-0

Martina Di Giuseppe (Roma) b. Alice Balducci 6-2 6-2

Greta Arn (Roma b. Chaira De Vito 6-1 6-4

Nastassja Burnett (Roma) b. Agnes Bukta 6-2 6-2

Lombardo/Rosatello (Roma) b. Bukta/De Vito 6-4 3-6 10-7

Classifica:

7 (3) Tc Parioli

6 (3) Tennis Beinasco

4 (3) Tc Genova 1893

0 (3) Ct Siena