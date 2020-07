Serie A1: agevole successo per il Park, pareggia il TC Genova

Genova. È il Tennis Club Parioli il primo a chiudere il suo match nel campionato di Serie A1 maschile 2020. Lo fa con un 4-2 piuttosto netto, in discussione soltanto alla fine del secondo set del doppio tra Flavio Cobolli e Matteo Fago, opposti a Rottoli e Ramazzotti, portacolori del Massa Lombarda, squadra inserita come quella capitolina nel girone 2.

La vittoria dei romani al super tie-break (10 punti a 0) chiude un match che il Tc Parioli conduceva 3-1 dopo i singolari, in virtù dei successi degli stessi Cobolli e Fago, oltre che di Francesco Bessire, contro l’unico punto colto dagli emiliano-romagnoli grazie a Luciano Darderi.

Finiva poco dopo in parità, 3-3, l’interessante sfida del girone 3 tra il Tennis Club Sinalunga e la squadra nuova fiammante del Tennis Comunali Vicenza. I veneti si presentavano con due pezzi da novanta come lo sloveno Aljaz Bedene, numero 61 del mondo, e Marco Cecchinato, oggi numero 113.

E grazie ai loro due singolari e al doppio giocato fianco a fianco conquistavano tre punti (Cecchinato doveva ricorrere al super tie-break per spuntarla su Luca Vanni). I toscani però si prendevano tutti gli altri match. Decisivo l’ultimo in doppio che Luca Vanni e Marco Miceli conquistavano in due set entrambi chiusi con tiratissimi tie-break.

Partenza secondo le attese, di forza e a tutta grinta, per i campioni d’Italia del Selva Alta Vigevano nel girone 1. Guidati da Filippo Baldi, Roberto Marcora e dal francese Hoang hanno dovuto sudare per battere 4-2 il Match Ball Siracusa, molto solido intorno al tedesco Yannick Maden e ad Ettore Zito.

Dal girone 4 arrivano gli squilli di tromba del neo-campione italiano Lorenzo Sonego, vincitore ieri anche del torneo di Perugia, seconda tappa del ZzzQuil Tennis Tour. Il torinese non si ferma: ha guidato (battendo lo spagnolo Gomez Herrera, numero 260 Atp) il Tc Italia Forte dei Marmi in una bella prova di forza a casa del Ct Palermo. Saranno scintille in un girone dove ha impressionato anche Torre del Greco, con Brancaccio, Moroni e lo spagnolo Guillermo Garcia Lopez, ex numero 23 del mondo. Una squadra che ha tesserato anche Roberto Bautista Agut, numero 12 Atp.

Il Park Tennis Club Genova (nella foto), inserito nel girone 2, ha regolato in scioltezza il Ct Vela Messina grazie ai punti di Lorenzo Musetti, Luigi Sorrentino, Pablo Andujar e dei due doppi, con Alessandro Giannessi che si è riscattato della sconfitta patita in singolo.

Per il girone 3, il TC Genova ha pareggiato sui campi di Crema. Federico Arnaboldi, Matteo Arnaldi e i fratelli Arnaboldi in doppio hanno rimediato alle sconfitte di Mirko Lagasio e di Andrea nei singoli e a quella in doppio di Arnaldi e Lagasio.

Le partite della prima fase a giorni sono previste il 5, il 12 e il 19 luglio. Le semifinali, con partite di andata e ritorno, andranno in scena il 26 luglio e il 2 agosto.

I risultati della prima giornata.

Girone 1

Selva Alta Vigevano c. TC Match Ball Siracusa 4-2

Filippo Baldi (Vigevano) b. Alessandro Ingarao 6-4 6-1

Roberto Marcora (Vigevano) b. Antonio Massara 6-4 6-2

Yannick Maden (Siracusa) b. Antoine Hoang 6-2 4-6 10-8

Ettore Zito (Siracusa) b. Simone Camposeo 6-1 7-6(2)

Marcora/Dadda b. Zito/Maden 6-4 4-6 10-3

Hoang/Baldi b. Massara/Ingarao 7-5 6-1

Ct Maglie c. Sporting Club Sassuolo 1-5

Enrico Della Valle (Sassuolo) b. Erik Crepaldi 7-5 7-6(1)

Michele Vianello (Sassuolo) b. Francesco Garzelli 6-0 2-6 10-6

Federico Bondioli (Sassuolo) b. Lorenzo Lorusso (7-6(5) 7-6(8)

Roberto Carballes Baena (Sassuolo) b. Geoffrey Blancaneux 6-2 6-3

Crepaldi/Garzelli b. Vianello Bondioli 3-6 6-1 10-5

Carballes Baena/Della Valle b. Blancaneux/Lorusso 6-2 6-0

Classifica: Selva Alta Vigevano 2, Sc Sassuolo 2, Match ball Siracusa 0, Ct Maglie 0.

Girone 2

Park Tennis Club Genova c. Ct Vela Messina 5-1

Lorenzo Musetti (Genova) b. Domenico Cutuli 7-6 6-1

Bernabè Zapata Miralles (Messina) b. Alessandro Giannessi 6-2 6-1

Luigi Sorrentino (Genova) b. Giorgio Tabacco 2-6 6-2 10-7

Pablo Andujar (Genova) b. Salvatore Caruso 7-6(3) 7-5

Musetti/Giannessi b. F. Tabacco/Cutuli 6-1 6-7(3) 10-4

Andujar/Sorrentino b. G. Tabacco/Zapata Miralles 6-4 6-2

Tc Parioli c. Ctd Massa Lombarda 4-2

Francesco Bessire (Parioli) b. Lorenzo Rottoli 6-2 6-2

Matteo Fago (Parioli) b. Francesco Forti 6-2 6-3

Flavio Cobolli (Parioli) b. Samuele Ramazzotti 6-3 6-2

Luciano Darderi (Massalombarda) b. Andrea Bessire 6-1 6-2

Cobolli/Fago b. Rottoli /Ramazzotti 3-6 6-4 10-0

Forti/Darderi b. Bessire/Bessire 6-2 6-2

Classifica: Park Genova 2, Tc Parioli 2, Ct Vela Messina 0, CTD Massalombarda 0

Girone 3

Tc Sinalunga c. Tennis Comunali Vicenza 3-3

Aljaz Bedene (Vicenza) b. Bruno Santos Sant’Anna 6-3 6-4

Marcello Serafini (Sinalunga) b. Giovanni Peruffo 7-5 6-4

Marco Cecchinato (Vicenza) b. Luca Vanni 4-6 7-5 10-6

Matteo Gigante (Sinalunga) b. Gabriele Bosio 6-1 6-2

Bedene/Cecchinato b. Gigante/Serafini 6-4 6-2

Vanni/Miceli b. Bosio/Peruffo 7-6(5) 7-6(5)

Tc Crema c. Tc Genova 1893 3-3

Lorenzo Bresciani (Crema) b. Mirko Lagasio 6-4 6-2

Andrey Golubev (Crema) b. Andrea Arnaboldi 6-4 7-6(6)

Federico Arnaboldi (Genova) b. Riccardo Sinicropi 6-2 5-7 10-6

Matteo Arnaldi (Genova b. Samuel Vincent Ruggeri 3-6 6-1 10-7

Golubev/V. Ruggeri b. Arnaldi/Lagasio 6-2 6-2

A. Arnaboldi/F. Arnaboldi b. Bresciani/Sinicropi 4-6 6-3 10-7

Classifica: Tc Sinalunga 1, Tennis Comunali Vicenza 1, Tc Crema 1, Tc Genova 1.

Girone 4

New Tennis Torre del Greco c. Sg Angiulli Bari 4-2

Raul Brancaccio (Torre del Greco) b. Benito Massacri 6-2 6-4

Gian Marco Moroni (Torre del Greco) b. Oriol Roca Batalla 6-3 4-6 10-8

Giovanni Cozzolino (Torre del Greco) b. Alessio Azzalini 6-3 6-3

Andrea Pellegrino (Angiulli Bari) b. Garcia Lopez 3-6 7-6 (4) 10-2

Garcia Lopez/Quinzi b. Azzalini/Massacri 6-1 6-2

Pellegrino/Roca Batalla b. Brancaccio/Cozzolino 6-4 4-6 10-4

Circolo del Tennis Palermo c. Tennis Club Italia Forte dei Marmi 1-5

Stefano Travaglia (Forte dei Marmi) b. Omar Giacalone 6-3 6-4

Marco Furlanetto (Forte dei Marmi) b. Claudio Fortuna 5-7 6-3 12-10

Lorenzo Sonego (Forte dei Marmi) b. Carlos Gomez Herrera 6-1 7-6(4)

Edoardo Graziani b. Gabriele Piraino 6-4 6-1

Giacalone/Gomez Herrera b. Furlanetto/Graziani 6-4 4-6 10-6

Trusendi/Travaglia b. Passalacqua/Trapani 6-1 6-2

Classifica: TC Italia Forte dei Marmi 2, New Tennis Torre del Greco 2, SG Angiulli Bari 0, Ct Palermo 0.