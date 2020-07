Serate alcoliche a Staglieno, sequestrati due frigoriferi pieni di birra ai giardini Cavagnaro

Genova. Due frigoriferi con 15 bottiglie di birra ancora intonse. È quanto hanno trovato e sequestrato venerdì scorso gli agenti della polizia locale durante il sopralluogo ai giardini Cavagnaro di Staglieno, punto di ritrovo abituale per le serate a tema alcolico in Valbisagno.

Sono stati elevati otto verbali per violazione dell’ordinanza antialcool. I sanzionati sono tutti cittadini di origine sudamericana. L’attività di ausilio si è quindi poi spostata al civico 179 di via Piacenza, nei pressi del quale si radunano gruppi di giovani, dove non sono state rilevate situazioni di irregolarità.

Sabato, invece, gli agenti sono andati in ausilio alla polizia in occasione di un intervento in via Marina di Robilant. Gli uomini del 4º distretto hanno sanzionato tre cittadini italiani.