Sentite il desiderio di innamorarvi? Prima di perdere la testa tenete a mente questi consigli

Sarà capitato a tutti, in alcune fasi della vita, di trovarsi animati dal desiderio di innamorarsi. Magari in quelle più serene, in cui sembra che tutte le cose siano a posto, ma che manchi la ciliegina sulla torta.

Magari, invece, in momenti più complicati, in cui le soddisfazioni non sembrano arrivare su nessun piano, e si sogna di avere, quanto meno, il sostegno di una persona che sia legata a noi da sentimenti profondi e stabili.

Magari capita in una fase di noia, in cui tutti i piani della nostra esistenza sembrano procedere in modo automatico e ripetitivo, e la prospettiva di un amore travolgente e passionale sembra la più emozionante via d’uscita dalla routine.

Qualunque sia il punto di partenza, il desiderio di innamorarsi va a braccetto con altri: quello di condividere e quello di progettare. Questi due desideri, se ci pensiamo bene, ci introducono nella sfera delle domande più importanti da porsi nel momento in cui si entra in contatto con una persona che attira la nostra attenzione e il nostro interesse… Sapete, quei momenti in cui “scocca la scintilla” e, senza che quasi ce ne rendiamo conto, iniziamo a fantasticare su qualcuno di cui, magari, sappiamo ben poco.

Che cosa faccia scoccare quella famosa scintilla nessuno è ancora è riuscito a spiegarlo, in quanto le ragioni appartengono al dominio dell’inconscio. Tornando invece ai nostri due desideri – condividere e progettare – ci troviamo su un piano più razionale e abbiamo la possibilità di iniziare questa conoscenza nel modo più previdente possibile, adottando un atteggiamento che può tutelarci da delusioni o da “investimenti” sentimentali destinati al fallimento.

Dunque, anche se al primo appuntamento con quella persona che ci ha istintivamente colpito, con la quale si è creata l’occasione per uscire, le farfalle svolazzeranno allegre nel nostro stomaco, non scordiamoci del tutto di tenere accesa la lampadina della ragione e intavoliamo un dialogo (non un interrogatorio, mi raccomando!), che miri a carpire informazioni sullo stile di vita, i valori, i progetti, le scelte fondamentali, i gusti, le passioni, le ambizioni del partner e, soprattutto, sul suo modello di relazione sentimentale.

Perché, se desideriamo condividere e progettare insieme a una persona, è necessario, innanzitutto, che le nostre idee su ciò che rende una relazione interessante e costruttiva siano simili o, quanto meno, negoziabili!

