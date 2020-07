Seghezza nuovo Ds della Genova Calcio, il Busalla conferma il preparatore dei portieri Campanelli

Genova. La Genova Calcio comunica che la direzione sportiva per la stagione 2020/2021 sarà affidata ad Angelo Seghezza, ex giocatore professionista, ha maturato una grande esperienza da direttore sportivo nelle ultime stagioni all’Arenzano e alla Cairese.

“Il presidente Marco Vacca e tutta la società danno il benvenuto ad Angelo e gli augurano un anno ricco di soddisfazioni” scrive la dirigenza.

Il Busalla ha ufficializzato la riconferma del preparatore dei portieri Sandro Campanelli per la stagione 2020/2021.

Sandro è preparatore nel senso più ampio del termine poiché allena i portieri partendo dai più piccoli fino alla prima squadra, permettendo loro una formazione completa negli anni. Personaggio noto nel mondo del calcio ligure e non solo, conosciuto da tutti ed apprezzato per la sua simpatia, preparazione e bravura, ormai ha fatto del Busalla Calcio la sua famiglia essendo stato riconfermato per l’ottavo anno di fila.