Scoperto un antichissimo cimitero di ossa vicino a una chiesa di Sestri Levante

Sestri Levante. Un antico ossuario è stato trovato a Sestri Levante nei pressi della chiesa medievale di San Nicolò sull’Isola, risalente al XII secolo, durante un’indagine preliminare ai lavori di consolidamento delle mura.

Si tratta dei resti di un’area in cui erano stati sepolti molti individui. Accanto all’ossuario sono state rinvenute anche alcune sepolture singole. Una scoperta senza dubbio attesa, ma non per questo meno interessante perché permette di vedere come era effettivamente organizzato questo spazio nei secoli passati.

Questi ritrovamenti, spiega il Comune di Sestri Levante, non impediranno il necessario consolidamento delle mura, ma permetteranno di riportare alla luce uno spaccato del paese che forse risale proprio al Medioevo.

“Una scoperta importante che mi fa grande piacere – dichiara la Sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio -. Il sopralluogo sullo scavo è stato un momento di emozione: vedere e percepire la nostra storia, il nostro passato, così da vicino conferma il valore dei percorsi di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale che portiamo avanti”.