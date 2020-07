Scooter a terra in corso De Stefanis, donna ferita trasportata al San Martino

Genova. Rallentamenti sulla viabilità ordinaria nel quartiere di Marassi a causa di un incidente avvenuto intorno alle 13e30 in corso De Stefanis, di fronte all’ingresso distinti dello stadio Luigi Ferraris.

Una donna alla guida di uno scooter è caduta a terra, forse autonomamente forse perché urtata da un altro veicolo – lo dovrà appurare la sezione infortunistica della polizia locale – ed rimasta ferita.

Subito soccorsa dalla pubblica assistenza Burlando è stata trasportata in codice giallo, in condizioni serie ma non gravi, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.