Scontro tra auto e moto a Struppa, tre feriti sulla statale 45

Genova. Un’automobile e una moto si sono scontrate in via Sponda Nuova a Struppa, in Val Bisagno, sulla statale 45 poco prima della galleria che porta verso l’alta valle.

La dinamica, sulla quale stanno indagando gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, non è ancora chiara.

Tre feriti, il più grave è il conducente della moto, portato con un trauma a una gamba all’ospedale San Martino in codice rosso. Meno grave, codice giallo, per la passeggera della due ruote, anche per lei frattura al femore, e per l’automobilista, che si è lussato una spalla.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 15. Sul posto si sono formati alcuni rallentamenti ora risolti.