Scomparso nel nulla, sui social l’appello per ritrovare Stefano Lizza

Genova. Ha chiamato al telefono la madre due giorni fa per sincerarsi che stesse bene e poi è scomparso nel nulla. Si chiama Stefano Lizza ed è residente nella zona di Quezzi a Genova, dove ha moglie e figli. Sono stati proprio i familiari a far partire il passaparola per ritrovare Stefano attraverso i social, dopo aver avvertito polizia e carabinieri.

L’uomo ha gli occhi azzurri, è calvo e con la barba. Nel giorno in cui è scomparso guidava una Honda Jazz di colore azzurro targata EB652XZ con una vistosa ammaccatura sul lato posteriore sinistro.

Chiunque lo veda o veda l’automobile contatti i seguenti numeri 3475391667 o 3397937637. L’ultimo contatto della cella telefonica risulterebbe nella zona di Bavari. In Val Bisagno sono stati affissi manifesti presso i distributori di benzina con il volto dello scomparso.