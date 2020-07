Scomparso da otto anni nella periferia romana, ritrovato a Genova grazie a Chi l’ha visto

Genova. Chiedeva l’elemosina con il suo cane sotto ai portici nel centro di Genova. Ed è stato ritrovato in piazza Dante, davanti alle Poste centrali. Fernando Vasile, 24 anni, era scomparso da casa dal maggio del 2012, quando di anni ne aveva appena 16.

Il ritrovamento è stato possibile grazie, tra le altre cose, alle segnalazioni sul programma tv “Chi l’ha visto”, e all’occhio dei che non sono passati dritti ma hanno guardato in volto quella persona in difficoltà.

E’ stato un passante a segnalare alla redazione dello storico programma televisivo la possibilità che quel senza fissa dimora fosse proprio il ragazzo di cui la famiglia era alla ricerca da otto anni.

Fernando Vasile era scomparso da Palombara, nella periferia di Roma, era uscito da casa per andare a una scuola serale ma non era mai tornato. Era un ragazzo problematico ma i genitori non pensavano sarebbe stato capace di un gesto del genere. Dopo anni di appelli e ricerche, finalmente, la gioia di riabbracciare il figlio e magari il sollievo di capire il perché della sua scelta.