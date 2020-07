Sciopero dei trasporti: “Così Genova muore”, il grido di rabbia e dolore dei lavoratori

Genova. È arrivato in via XX Settembre il corteo-carosello di camion, pullman, furgoni e taxi per la protesta indetta da Filt Cgil e Uil trasporti contro la paralisi della viabilità in Liguria dovuta ai cantieri autostradali. I mezzi, una quarantina in tutto, sono partiti da via Buozzi e si sono fatti sentire suonando il clacson in continuazione. Dalle 10.30 è in corso il presidio sotto la prefettura in attesa che una delegazione incontri il prefetto Carmen Perrotta.

Lavoratori della portualità, della logistica, del turismo, dai tassisti agli spedizionieri, dai bus turistici ai corrieri. Sono tante le categorie in piazza oggi, visto che il settore occupa parecchie migliaia di lavoratori.

Tante le voci tra rabbia, preoccupazione e richiesta di maggiore attenzione da parte della politica. “La città sta morendo – dice Andrea Gamba della Filt Cgil – non investe nessuno, le aziende muoiono e di conseguenza anche i lavoratori rischiano: bisogna sbloccare i cantieri per far circolare meglio le merci e poi mettersi a decidere cosa fare di questa città. Il tema elettorale non può essere ancora gronda sì o gronda no, siamo indietro di 20 anni. A livello portuale oggi la Cina parla con Trieste e non con Genova”. Gamba commenta anche le parole del ministro Paola De Micheli che aveva parlato di una “narrazione sbagliata” sulla questione delle autostrade bloccate: “Parole gravissime, spero che siano dettate dal fatto che non sia stata informata correttamente su quello che stava avvenendo sul territorio, se fosse per altro sarebbe di una gravità assoluta”.

Giovanni Ciaccio della Uiltrasporti aggiunge: “La ministra ha sbagliato le parole nei confronti dei liguri, ma anche il governo regionale non ha espresso una parola se non via social”. La soluzione per Ciaccio è semplice: “Oggi si può ricorrere alle nuove tecnologie per fare sopralluoghi invece di usare direttive che risalgono al 1970. Ci sono modi e modi per farlo, senza bisogno di bloccare una città per ore di fila”. Sugli incentivi per il trasporto pubblico locale Ciaccio è chiaro: “Dovevano essere attivati già qualche anno fa”.

Tra i manifestanti il camionista Giulio Patrone spiega: “Stiamo vivendo l’impossibile, la veicolazione delle merci è diventata una cosa impressionante. Siamo in ostaggio delle poche infrastrutture disponibili. Perdiamo parecchie ore di lavoro. Siamo preoccupati: in un mondo globale dove le merci dovrebbero circolare all’infinito, noi siamo bloccati”.

Un corriere racconta la sua odissea quotidiana: “Con le autostrade bloccate non abbiamo modo di riuscire ad arrivare a destinazione senza provare a percorrere strade alternative. I clienti si lamentano perché le consegne non in orario. A mio parere dovevano fare diversamente i lavori in autostrada, non credo che tutte le gallerie stiano cadendo in contemporanea. E pensare che il lavoro dall’inizio del Covid era anche aumentato”.

In ginocchio il settore dei bus turistici. Questa la testimonianza di uno degli autisti: “Già il lavoro è poco, ma ora lavoriamo anche male. Rischiamo persino di doverci fermare in autostrada con le persone a bordo perché le code ci fanno sforare le ore di servizio”.

Davide, un tassista appena avviato alla professione, parla chiaro: “Il problema di base è la viabilità che a cascata va a inficiare tutto il resto, non solo sulle autostrade, ma anche quella cittadina. Spesso non si capisce neanche quando sono le chiusure dei caselli: meno turismo significa meno lavoro. Io ho iniziato nel periodo Covid e ho avuto un lieve miglioramento, ma non è paragonabile agli standard”.

La giornata quindi è complicata, più del solito, per chi si muove in Liguria.

Il traffico ferroviario si fermerà sino alle 17, con la “coda”, come accade spesso in caso di sciopero, di una circolazione che riprenderà comunque con più difficoltà rispetto a una giornata normale.

Questi gli orari dello sciopero:

Trenitalia; Rfi, Ferservizi; Italferr; MercitaliaRail; Mercitalia St; Oceanogate: addetti collegati alla circolazione treni dalle ore 9.01 alle ore 17.00

Trasporto pubblico locale

AMT Spa – Genova Ferrovia Genova/Casella – GelosoBus srl, STAC srl, Della Penna Autotrasporti Spa e Autonoleggio Scagnelli Srl

Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

Ferrovia Genova/Casella – Genova

Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

ATP Esercizio Srl – Carasco (GE), e TDC Srl

Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 10.30 alle ore 14.30