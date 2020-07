Schianto contro un albero in mountain bike, 13enne soccorso nei boschi della Guardia

Genova. Intervento alla Madonna della Guardia, nell’immediato entroterra di Genova, per il soccorso alpino e i vigili del fuoco. La chiamata di aiuto è arrivata dal sentiero di bici downhill Roller Coster per un ragazzo di 13 anni in mountain bike da discesa insieme al padre.

Durante una discesa il ragazzo ha effettuato un salto impattando contro un albero. Il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto la squadra del soccorso alpino e i vigili del fuoco che hanno trovato il ragazzo vigile, cosciente e orientato ma che lamentava nausea e mal di testa.

Per un rapido recupero e trasporto all’ospedale Gaslini di Genova è stato necessario l’intervento dell’elicottero Grifo e del suo equipaggio.