Genova. Hanno portato via 12 mila euro in contanti e alcuni monili in oro.

Bottino sostanzioso per ignoti che questa notte si sono introdotti in casa di un uomo forzando la portafinestra e, mentre dormiva, hanno sottratto questi valori.

Il fatto è avvenuto in zona Sant’Eusebio.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Ge-San Martino.