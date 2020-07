Sanità, la Corte dei conti bacchetta la Liguria: “Ha il secondo peggiore disavanzo dopo il Molise”

Genova. “Nel 2019 la Regione chiude con un disavanzo complessivo di euro 64 milioni” per quanto riguarda la sanità, e da questo dato “emerge che la Liguria ha il peggior disavanzo dopo quello del Molise“. A sostenerlo è il procuratore della Corte dei conti di Genova, Claudio Mori, nella propria requisitoria in occasione della sentenza di parifica di bilancio regionale.

I giudici della sezione di controllo hanno parificato il rendiconto generale relativo al 2019, ma con alcune eccezioni. Quelle della sanità non sono infatti le uniche criticità rilevate. Sempre secondo Mori, la Regione Liguria con “un abuso dello strumento societario, ha finanziato attraverso l’indebitamento” l’operazione di fusione tra Ire e Ips, società di sviluppo economico del savonese sull’orlo del baratro. E per questo non avrebbe rispettato il “criterio di ragionevolezza economica”, con una possibile violazione della normativa sugli aiuti di Stato. La corte ha accolto quindi la richiesta della procura di rinviare la questione alla Commissione europea.

Ancora tranchant il giudizio della magistratura contabile sulla sanità. Il disavanzo del 2019 è stato coperto con risorse proprie, ma si conferma la “scarsa attrattività del sistema sanitario ligure” mentre “i costi superano costantemente le entrate“. Si deve concludere, afferma il procuratore, che “il costo pro-capite molto elevato sostenuto dai cittadini liguri non finanzia la qualità delle prestazioni ma l’inefficienza del sistema sanitario ligure il quale, a sua volta, eroga prestazioni di media-bassa qualità”.

Il piano approvato dalla giunta Toti nel 2016 e modificato con una legge regionale nel 2018 ambiva a raggiungere il pareggio dei bilanci delle aziende e degli enti sanitari liguri entro il 31 dicembre 2020. Ma “gli obiettivi programmati non sono stati raggiunti”, osserva la Corte dei conti, e “sarebbe necessario comprendere le ragioni” oltre che “l’effettivo ruolo svolto da Alisa, soprattutto con riferimento al risparmio dei costi derivanti dall’esercizio centralizzato di diverse funzioni e al miglioramento delle prestazioni erogate”.

Le perplessità riguardano anche la fusione Ire-Ips che finirà al vaglio della Commissione europea. In pratica, secondo la Corte dei conti, la Regione avrebbe usato indebitamente 1,1 milioni, ottenuti grazie a un mutuo contratto con Intesa San Paolo, per l’aumento di capitale di Ire (società finanziaria del gruppo Filse), soldi che sarebbero poi serviti per inglobare il ramo d’azienda principale di Ips (insediamenti produttivi savonesi) e coprire così i debiti dell’operazione “parco Doria” che aveva causato perdite d’esercizio costanti negli ultimi cinque anni. “L’indebitamento della Regione, concretamente, dal punto di vista sostanziale, ha finanziato il pagamento dei debiti, di natura corrente, di Ips nei confronti di soggetti terzi”, è quanto sostiene il procuratore Mori.

Le critiche alla gestione della giunta Toti da parte dei giudici contabili non si fermano qui. Per quanto riguarda le società partecipate, la Regione le gestirebbe “senza alcuna valutazione del costo-opportunità delle risorse investite e senza una attenta disamina, in caso di beni e servizi disponibili sul mercato, della convenienza economica degli affidamenti in house”. Ad esempio la società Parco Tecnologico Val Bormida per cui “sono stati consumati circa 6 milioni di euro di risorse pubbliche senza alcun vantaggio”, o Società per Cornigliano che presenta “un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”.

“Spesso la corte esamina le scelte fatte senza tenere conto di un fatto sostanziale, e cioè l’interesse pubblico per lo sviluppo di territori e per l’occupazione che non sempre è del tutto compatibile col giudizio formale sul bilancio – ha commentato in contraddittorio il presidente Giovanni Toti ricordando che agli uffici della Regione sono arrivati 646 quesiti da parte dei giudici contabili, il 30% in più dell’anno scorso -. La parifica si inserisce nel più delicato dei gangli che è la divisione dei poteri, è sottile il passaggio tra l’applicazione di un profilo di legalità e la sovranità popolare espressa attraverso i rappresentanti. Come sempre è una chicane abbastanza stretta”.