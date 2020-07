Sanità: la casa di cura Montallegro ottiene la Biosafety Trust Certification

Genova. La casa di cura Montallegro è la prima struttura sanitaria complessa certificata da Rina secondo lo schema Biosafety Trust Certification, il sistema di gestione per la prevenzione e il controllo delle infezioni. La certificazione attesta la conformità del sistema di gestione adottato dalla struttura sanitaria (casa di cura e centro polispecialistico ambulatoriale) genovese allo schema ideato da Rina.

Il sistema è applicato alle attività svolte nell’ambito della progettazione ed erogazione dei servizi sanitari di alto livello in regime ambulatoriale e di ricovero, per cui Montallegro ha da tempo sviluppato un modello di gestione basato anche su norme internazionali di sistema quali la Iso 9001.

La certificazione prende in considerazione tutti gli aspetti delle attività che si svolgono in Montallegro dall’accoglienza del paziente, al percorso diagnostico terapeutico sia con ricovero sia in regime di ambulatorio, alla ristorazione e ai servizi alberghieri.

«Tutte le professionalità che operano all’interno di Montallegro sono state coinvolte in questo progetto – dice Francesco Berti Riboli, a.d. di Montallegro – la continua ricerca della qualità nella nostra offerta ci porta costantemente ad affrontare anche gli aspetti maggiormente complessi dell’attività sanitaria e a un lavoro di squadra, al quale partecipa il personale medico e di assistenza oltre a quello amministrativo e tecnico. Ci siamo perciò basati sulla nostra consolidata esperienza in materia di gestione del rischio clinico per realizzare un sistema di prevenzione e controllo delle infezioni».

«La certificazione volontaria Biosafety Trust – ha aggiunto Paolo Moretti, amministratore delegato di Rina Services – è pensata per le aziende che vogliono dotarsi di uno strumento che evidenzi il perimetro di maggiore sicurezza offerto. Tutelando la salute delle persone, si contribuisce alla normale ripresa delle attività, che in ambito sanitario trovano una particolare delicatezza. Durante il percorso di certificazione, la collaborazione del team Montallegro ha mostrato la forte volontà della struttura di offrire la massima tutela a pazienti, famiglie e dipendenti”.

Biosafety Trust Certification è la certificazione volontaria ideata da Rina con l’obiettivo di infondere maggiore fiducia ai pazienti e ai loro famigliari, agli operatori, ai medici e ai fornitori che a vario titolo entrano all’interno della casa di cura per svolgere i loro servizi.

Inoltre, lo schema, basato sull’approccio sistemico delle norme Iso sui sistemi di gestione, unisce la conoscenza tecnica sulla diffusione delle infezioni all’analisi dei comportamenti dell’Organizational Behavior Management (Obm), la disciplina fondata sulle leggi scientifiche che spiegano il comportamento umano e che ne consentono la previsione e il controllo.

Il successo dei sistemi di gestione della prevenzione di potenziali patologie causate da agenti biologici dipende anche dal comportamento umano. Lo schema, perciò, richiede percorsi di formazione ad hoc sul rispetto rigoroso delle norme igieniche e di quanto previsto dal sistema di gestione nel contesto specifico. La prevenzione si costruisce attraverso la sensibilizzazione dei singoli utenti – invitati a seguire le misure previste – e con l’osservazione e la verifica dei comportamenti.