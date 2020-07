Genova. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di messa in sicurezza idraulica della strada che passo sotto il voltino ferroviario di San Quirici, famoso per i suoi costanti allagamenti.

Come previsto, infatti, entro i primi giorni di agosto i cantieri termineranno scavi e sistemazione della gestione delle acque del rio sottostante, il Budulli, riaprendo di conseguenza il passaggio: secondo quanto comunicato, la riapertura sarebbe prevista lunedì 3 agosto.

Con questo intervento, iniziato a giugno, dovrebbe essere chiuso un capitolo quasi storico della Val Polcevera, che vedeva il tratto di strada sempre allagato durante le piogge. Una cartolina puntuale di ogni autunno, che, speriamo, possa diventare immagine d’archivio.