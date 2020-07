San Quirico, il Comune mette a bando 7 appartamenti per le forze dell’ordine: “Contro il degrado”

Genova. Dare continuità al recupero del degrado abitativo e sociale nella zona di San Quirico. A questo scopo l’amministrazione comunale genovese ha deciso, su proposta dell’assessore Pietro Piciocchi, di proseguire nel programma di assegnazione di alloggi del patrimonio indisponibile del Comune di Genova agli appartenenti alle forze dell’ordine operanti sul territorio comunale i quali, da lunedì 6 luglio a lunedì 27 luglio 2020, potranno presentare manifestazione di interesse per l’aggiudicazione di 7 appartamenti ubicati in Via Lungopolcevera civ. 2.

La zona di via San Quirico e via Lungopolcevera è oggetto di un piano programmatico di recupero volto alla sua rivalutazione, al fine del miglioramento generale del quartiere sia dal punto di vista edilizio sia da quello sociale al fine di ripristinare la vivibilità e migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

L’esperienza delle precedenti assegnazioni alle forze dell’ordine ha raggiunto il risultato di ripristinare la civile coabitazione nel civico 84A di via San Quirico, oltre a garantire di fatto un presidio del territorio, fortemente degradato sotto il profilo sociale, con beneficio per gli assegnatari regolari delle case comunali.

L’avviso pubblico e la manifestazione d’interesse (Modulo 1) sono reperibili presso l’Atrio del Matitone lato levante – via di Francia 1, oppure scaricabili dal sito Internet del Comune di Genova www.comune.genova.it alla voce “EVIDENZA”.