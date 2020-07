San Fruttuoso, minaccia la vicina di casa e palpeggia la figlia: 52enne arrestato

Genova. Da alcuni mesi tormentava con minacce di morte la vicina di casa e la sua giovane figlia, “colpevoli” secondo lui di essersi intromesse mentre aggrediva la moglie durante l’ennesima lite.

Da quel momento non ha perso occasione per minacciarle di morte, bussare insistentemente, giorno e notte, alla loro porta di casa, molestando sessualmente la ragazza con insulti e apprezzamenti volgari, tanto da obbligarle a cambiare le abitudini di vita e, addirittura, a cercare di vendere l’abitazione per allontanarsi da lui.

L’aggressività del 52enne ha raggiunto l’apice lo scorso 29 giugno quando, per strada, ha teso un agguato alla ragazza aggredendola e palpeggiandole i seni, tutto mentre le diceva cose volgari ed offensive.

La giovane, sotto shock, ha raccontato tutto alla mamma ed insieme hanno chiesto aiuto ai poliziotti del Commissariato San Fruttuoso.

Gli agenti, dopo aver verificato l’attendibilità delle dichiarazioni, hanno prima provveduto al trasferimento delle due donne in una struttura protetta e poi hanno raccolto tutti gli elementi necessari per richiedere all’autorità giudiziaria un provvedimento rapido per interrompere le violenze messe in atto dall’uomo, ottenendo in pochi giorni l’ordinanza di custodia cautelare eseguita ieri.

Ieri mattina l’uomo, un 52enne originario dello Sri Lanka,

è stato quindi arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal gip per atti persecutori e violenza sessuale.