Sampierdarena, maxi rissa a colpi di bottiglie di vetro: due arresti

Genova. Maxi rissa ieri sera a Sampierdarena dove un gruppo di giovani ha cominciato a lanciarsi bottiglie di vetro, davanti ad un locale, apparentemente per futili motivi.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti e del commissariato di Cornigliano che hanno arrestato due giovani pregiudicati: un 30enne ecuadoriano ed un 20enne marocchino per rissa aggravata, il maggiore anche per resistenza, denunciandoli entrambi per ubriachezza.

Il 20enne, con una ferita sanguinante alla nuca e vistosi rigonfiamenti in viso, è stato medicato al Galliera con una prognosi di 5 giorni, il 30enne invece, ancora in preda ai fumi alcolici, ha reagito con violenza nei confronti dei poliziotti che hanno dovuto ricorrere allo spray al peperoncino per portarlo alla calma.

Gli altri partecipanti alla rissa nel frattempo sono fuggiti.