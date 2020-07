Sampierdarena, market dell’hashish in un appartamento di via Rota: due arresti

Genova. Un via vai sospetto intorno a un’abitazione di via Rota a Sampierdarena ha portato ieri all’arresto di due genovesi di 24 e 27 anni per detenzione e spaccio di droga.

I carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena hanno atteso il 24enne, che una volta uscito dal palazzo, è stato fermato e trovato in possesso di un etto di hashish.

La perquisizione dell’appartamento, in cui vive il 27enne che glielo aveva appena venduto, ha consentito di sequestrare altri due chili e 300 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e 1.700 euro.

Il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima nella mattinata odierna; il 27enne è stato portato nel carcere di Marassi.