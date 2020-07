Sampierdarena, corretta la ciclabile in via Pacinotti: le auto dovranno fermarsi prima delle bici

Genova. È stata corretta la corsia ciclabile che tagliava la strada alle auto in via Pacinotti a Sampierdarena, diventata un caso sui social appena tracciata sull’asfalto. Ora c’è una vera e propria “casa avanzata“, cioè una zona di arresto riservata alle bici davanti alla linea dello stop.

Come funziona questa novità introdotta da poco nel codice della strada? A spiegarlo è la Fiab sulla propria pagina Facebook: “Con il semaforo rosso gli altri mezzi si fermano prima della linea bianca. Il ciclista si posiziona dentro la casa avanzata e quando scatta il verde parte per primo. In questo caso avrà l’accortezza di portarsi più a sinistra per partire diritto sulla bike lane”.

E se invece il semaforo è verde? “Deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da via Pacinotti. Chi non se la sente di immettersi nel flusso di traffico che arriva da lì può sempre aspettare il rosso e posizionarsi nella casa avanzata”.

Per i ciclisti resta quindi la necessità di cambiare corsia tagliando quella di svolta per portarsi a centro strada prima di imboccare via Sampierdarena dove la ciclabile prosegue sulla destra (purtroppo già ingombra di auto parcheggiate come abbiamo testimoniato di recente). Da via Pacinotti, tuttavia, i veicoli che girano in lungomare Canepa sono pochissimi (e comunque anche quelli devono rispettare la casa avanzata e dare precedenza alle bici).