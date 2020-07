Sampierdarena: cinque esercizi commerciali chiusi per violazione normativa anti-Covid

Genova. Cinque esercizi commerciali chiusi dai carabinieri a Sampierdarena per violazione della normativa anti-covid.

Nel corso della nottata è stata svolta attività di controllo da parte dei carabinieri del comando provinciale di Genova dividendo il territorio del quartiere in due quadranti con la polizia di Stato per rendere maggiormente incisiva la prevenzione delle forze dell’ordine, specie nel periodo estivo.

Sono stati effettuate anche numerose ispezioni a esercizi commerciali e di ristorazione della zona insieme a personale specializzato del Nas, per ciò che riguarda i controlli in materia igienico-sanitari.

Il bilancio per l’Arma di tale servizio coordinato è 5 esercizi di ristorazione chiusi e una persona denunciata; in particolare i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova-Sampierdarena hanno proceduto alla chiusura provvisoria di 5 (cinque) giorni di 5 esercizi di ristorazione (tra piazza Vittorio veneto, via Fillak e via Buranello) per reiterata violazione della normativa anti covid-19: gli esercizi commerciali hanno ripetutamente inosservato le disposizioni emanate per evitare e contenere la diffusione del virus covid-19.

I controlli hanno interessato anche quei luoghi e gli obiettivi che, per caratteristiche e peculiarità, risultano sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare sono state controllate le principali piazze, slarghi e luoghi di aggregazione del quartiere. Sono state eseguite anche perquisizioni nei confronti di pregiudicati della zona nonché maggiore controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di limitazione della libertà personale. I controlli, che hanno consentito di identificare oltre 100 persone, non si sono limitati solamente alle aree cittadine ma si sono spostati successivamente anche sulle principali arterie stradali effettuando capillari posti di controllo.

Nell’ambito del medesimo servizio è stato denunciato anche un nordafricano per detenzione ai fini di spaccio di droga: quest’ultimo, controllato in piazza Masnada con l’ausilio delle unità cinofile, sottoposto a perquisizione, aveva occultato circa 10 grammi di marijuana.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha visto impiegate oltre 15 pattuglie e 30 carabinieri, in divisa ed in borghese e con l’ausilio di reparti dell’Arma altamente specializzati quali il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Genova.