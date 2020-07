Sammargheritese, presentati gli allenatori dell’attività agonistica

Santa Margherita ligure. L’Acd Sammargheritese, dopo le nomine di Alessandro Giacobbe a coordinatore del settore giovanile e Roberto Varlani a responsabile tecnico, comunica l’organigramma dello staff tecnico dell’attività agonistica per la stagione 2020/2021.

Per la Juniores viene confermato Umberto Voci (patentino Uefa B) giunto così al quarto anno consecutivo alla guida dei giovani ragazzi arancioni, dopo aver in precedenza allenato nel settore giovanile, seguendo tutte le leve, a partire dai Pulcini. Con la leva 2002 della Samm ha anche vinto il prestigioso Trofeo Caravella di Genova, per la prima volta nella storia arancione. Umberto Voci seguirà anche il lavoro delle prima squadra coadiuvando Alessandro Giacobbe, mettendo a disposizione della rosa l’esperienza maturata nelle scorse cinque stagioni come vice di mister Camisa.

Per la leva 2004 e 2005 (Under 17) il club annuncia l’ingresso di Fabio Barabino, allenatore Uefa B e profondo conoscitore del calcio giovanile con esperienze tra le altre a RapalloBogliasco (Juniores nazionale) e Borgoratti. Più di tutte, significativa l’esperienza al Genoa, dove ha allenato per ben sette stagioni, ricche di soddisfazioni, con molti ragazzi approdati poi nel professionismo (Perin, Sturaro e Mandragora per citarne alcuni). Nelle ultime due stagioni ha allenato nel settore giovanile del Golfo Paradiso PRCA.

La leva 2006 (Under 15) sarà affidata a Luca Crippa. Uefa C e Uefa B, in possesso anche di patentino come osservatore wayscout, con esperienze camp estivi Virtus Entella, Genoa e Sampdoria. Nel suo curriculum anche diversi anni come allenatore delle giovanili della Virtus Entella; dal 2015/2016 diventa un punto fermo nelle categorie Giovanissimi e Allievi degli arancioni, vincendo insieme mister Voci il Trofeo Caravella con la leva 2002.

La leva 2007 (Under 14) sarà affidata a Davide Vignolo. Patentino Uefa B, per diversi anni collabora con Davide Del Nero in varie squadre del panorama del levante ligure tra Eccellenza e Serie D. Nei suoi trascorsi anche esperienze nel settore giovanile del Rapallo, approda poi a Santa Margherita dove l’ultima stagione allena i giovanissimi 2005 e 2006.

I portieri del settore giovanile saranno allenati da Massimo Ferrari. Prime esperienze da preparatore dei portieri fatte nel settore giovanile del Rapallo e in Eccellenza alla Caperanese e nel settore giovanile della Virtus Entella. Nel 2013 ottiene l’abilitazione più importante: “Allenatore dei portieri professionisti” a Coverciano. Questo sarà l’ottavo anno consecutivo come preparatore dei portieri della prima squadra e del settore giovanile della Sammargheritese.