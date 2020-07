Rugby, lettera del presidente Tabor alle società liguri: “Auspicabile prevedere una ripresa attenta e graduale”

Genova. Oscar Tabor, presidente del Comitato regionale Liguria della Federugby, ha scritto una lettera ai presidenti delle società liguri in vista della ripartenza dell’attività agonistica.

Di seguito, le parole del presidente della Fir Liguria.

“Come ormai saprete, sulla base dell’andamento epidemiologico in Liguria, il Governatore Giovanni Toti ha emanato l’Ordinanza Regionale n.40 del 25 Giugno 2020 con la quale viene ripristinata la possibilità di praticare gli sport di contatto e di squadra, fatto salvo il rispetto delle linee guida per la prevenzione del contagio specificate nel relativo allegato dell’ordinanza stessa”.

“A seguito di ordinanze regionali dello stesso tenore la FIR ha provveduto oggi all’aggiornamento del Protocollo per la ripresa degli allenamenti in sicurezza. Resta inteso che al momento non si parla di attività ufficiale, né di partite regolarmente organizzate dalla Federazione e, con l’occasione, vi ricordo che oggi, 1° luglio 2020, parte la stagione sportiva 2020/2021 e si rende pertanto necessario per le Società procedere alla riaffiliazione e al tesseramento degli atleti”.

“Invito voi tutti al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione specificate nell’ordinanza della Regione Liguria e nel relativo allegato, nonché di quanto previsto dal Protocollo federale, misure che dovranno essere applicate con estremo scrupolo da educatori, allenatori e dirigenti di ogni club. Infine faccio presente che, in considerazione della lunga assenza di contatto fisico sportivo che ha perdurato per tutti gli atleti in questi mesi, è auspicabile prevedere una ripresa attenta e graduale, utilizzando ad esempio le attività di touch e tag rugby, anche al fine di scongiurare il più possibile eventuali infortuni alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, come raccomandato anche nell’aggiornamento del Protocollo per la ripresa degli allenamenti in sicurezza pubblicato proprio oggi dalla FIR. Con l’occasione auguro buon rugby a tutti e vi invio i miei migliori saluti”.