Ruba un cellulare nella movida e aggredisce il proprietario: arrestato

Genova. Gli agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale hanno arrestato ieri sera, alle 23:30 in salita Pollaiuoli, nel centro storico, un cittadino algerino di 25 anni, con precedenti specifici, residente a Genova, per falsa dichiarazione d’identità, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso.

L’uomo ha rubato un cellulare nella zona della movida. Il proprietario, un italiano, di 68 anni, se ne è accorto ed è nata una colluttazione. Gli agenti hanno visto quanto accadeva. Nel frattempo il rapinatore ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato in salita Pollaiuoli.

Dalle immagini telecamere di “Città sicura” è stato possibile risalire con certezza alla dinamica dei fatti. Il venticinquenne, prima di scappare, ha passato il cellulare a un complice che è attualmente ricercato.

L’algerino è stato arrestato e sarà processato stamane per direttissima. Nel corso della colluttazione un agente è rimasto infortunato. Ferito anche il proprietario del telefono che aveva provato a reagire alla rapina. la vittima ha, però, rifiutato le cure.