Rogo di auto nella notte a Cornigliano, famiglia intossicata dal fumo

Genova. Due auto e uno scooter sono stati distrutti nella notte in un rogo divampato in via Pellizzari, nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese. E’ successo poco dopo mezzanotte.

Necessario e immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme sul posto anche i militi del 118 per prestare assistenza a una donna e ai suoi due figli, lievemente intossicati. La famiglia non è stata portata in ospedale.

Ancora da chiarire le cause del rogo. Non si esclude il dolo.