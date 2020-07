Roberto Pittalis confermato alla guida di Coop Liguria

Genova. Il consiglio di amministrazione di Coop Liguria, rinnovato nel corso dell’assemblea generale che si è svolta lo scorso 29 giugno, ha confermato all’unanimità l’incarico di presidente a Roberto Pittalis e nominato vice presidente Giovanni Trovato.

L’assemblea si è svolta senza la presenza fisica dei soci, che hanno espresso il proprio voto al Punto soci, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Pittalis, savonese, classe 1971, laureato in economia e commercio, era alla guida della cooperativa già dal mese di febbraio, dopo la scomparsa improvvisa di Francesco Berardini, che affiancava da alcuni anni come vice presidente, ricoprendo anche l’incarico di direttore amministrazione, pianificazione strategica e controllo di gestione.

Giovanni Trovato, nato a Genova nel 1963 e anche lui laureato in economia e commercio, è invece direttore commerciale di Coop Liguria, ruolo che manterrà in aggiunta alla vice presidenza.

“Questa nomina – commenta Pittalis – arriva in un momento storico particolarmente complicato per la difficile congiuntura economica che stiamo vivendo. La nostra cooperativa però è solida e continuerà, come sempre nella sua storia, a rappresentare un punto di riferimento sicuro per il territorio, offrendo ai soci qualità, convenienza, servizi all’avanguardia e contribuendo a promuovere la cultura, l’aggregazione sociale, l’educazione dei giovani a un consumo più responsabile, la tutela dell’ambiente”.