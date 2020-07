Riforniva di cocaina i detenuti di Marassi: in manette una donna di 55 anni

Genova. Ieri mattina i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Arenzano, hanno eseguito una serie di perquisizioni su delega della Procura di Genova relative a un’indagine per spaccio di sostanze stupefacenti finalizzato anche a rifornire dei detenuti del carcere di Marassi.

Nel corso delle perquisizioni, una degli indagati, una donna, R.N., di 55 anni, disoccupata, pregiudicata, residente a Genova Prà, è stata trovata in possesso di 19 dosi di cocaina, per un totale di 9 grammi, e materiale vario per il confezionamento.

La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e questa mattina sarà giudicata per direttissima.