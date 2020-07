Ridere d’agosto, al porto antico Gene Gnocchi, Andrea Di Marco e Zelig vs Colorado

Genova. Continua la programmazione della rassegna estiva “Ridere d’agosto ma anche prima” organizzata dal Teatro Garage. Da martedì 14 a giovedì 16 luglio, sul palco di Piazza delle Feste al Porto Antico, sono in programma tre serate all’insegna del sorriso, della musica e del divertimento con gli spettacoli dei comici Gene Gnocchi, Andrea Di Marco e di alcuni nomi del cast di Zelig e Colorado.

Martedì 14 luglio “Sconcerto Rock” – Gene Gnocchi

Martedì 14 luglio, alle ore 21.30, andrà in scena lo spettacolo “Sconcerto rock”, in cui Gene Gnocchi ritorna sul palco nella doppia veste di attore e cantante, accompagnato da Diego Cassani alla chitarra. Nello show, il poliedrico artista interpreterà “The Legend”, un attempato rocker che si presenta sul palco per quello che nelle sue intenzioni dovrebbe essere un grande concerto celebrativo. Il ritorno sulle scene si trasforma in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che lo mettono alla berlina, il pubblico che gli contesta le scelte artistiche e molto altro. L’anziana rockstar, tornata sul palco dopo anni di silenzio nella speranza di risolvere i suoi problemi economici, si trova quindi a dover trasformare la celebrazione in un tentativo di arginare un disastro, che è poi il disastro della sua condizione, quella di un principiante assoluto.

Mercoledì 15 luglio “Ce n’è per tutti” – Andrea Di Marco

Mercoledì 15 luglio, alle 20.30 con replica alle 22, è in programma invece il doppio spettacolo di Andrea Di Marco “Ce n’è per tutti – Musiche e mugugni di un estremista ligure”, in cui il comico genovese, fondatore e leader del “Movimento Estremista Ligure”, tra crisi globali e pandemie, va alla ricerca delle proprie radici, dalla musica all’appartenenza geografica. Sul palco, Di Marco si esibirà in monologhi, canzoni e comizi per raccontare una storia, che poi è l’insieme di tante storie, dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle persone che amiamo, del mondo che ci circonda.

Andrea Di Marco, famoso volto di Zelig ed ex componente del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci, non è solo il presidente del Movimento Estremista Ligure: nei suoi show parla anche con perfetto accento British (la caratteristica “pronunsiescion”) per spiegare agli inglesi i difetti degli italiani, suona la chitarra (a 14 anni ha messo su la prima band), reinventa e inventa brani musicali e spopola sul web con le sue lezioni di genovese (30mila visualizzazioni solo per la prima de “a gràmatica zeneize”).

Giovedì 16 luglio “Zelig VS Colorado”

Giovedì 16 luglio, alle 21.30, gli appuntamenti di “Ridere d’agosto ma anche prima” continuano con lo spettacolo “Zelig VS Colorado”, una serata di sfide a colpi di battuta in cui saranno protagonisti alcuni dei cabarettisti delle due note trasmissioni televisive. “Zelig VS Colorado” è un format originale, in cui i comici si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita, ovvero le risate e gli applausi del pubblico, che alla fine è il solo vero vincitore. Lo show ha già un lungo e fortunato tour alle spalle nei migliori teatri di tutta la penisola e quella del 16 luglio sarà l’unica data estiva in Liguria. Tra i comici che prenderanno parte allo spettacolo ci saranno Enrico Luparia, che porterà sul palco giocoleria, personaggi e monologhi e soprattutto la sua comicità adatta a tutte le età, Massimo De Rosa, che ha partecipato all’ultima edizione di Colorado con i personaggi dell’imbianchino, il politico di Forse Italia, il galeotto e Dj Virus, e Carlo De Benedetto, noto per la partecipazione alla trasmissione “Eccezionale Veramente” nelle vesti del guerriero ninja con l’hobby del ballo.

I biglietti degli spettacoli (interi 18 euro, ridotti 14 euro) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc, a 30 mt dalla Sala Diana, da martedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13), agli uffici IAT del Comune al Porto Antico, oppure online su Happy Ticket. Nel giorno di programmazione, i biglietti saranno in vendita anche alla biglietteria di Piazza delle Feste a partire dalle 19.30. Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it, 3770897309, 010 511447, 0108994976.