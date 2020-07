Regionali Liguria, Sansa: “Toti ha speso 2 milioni per la propaganda, noi li daremo ai neonati”

Genova. “Niente di illegale, ma quanto meno discutibili che soldi nostri, vostri, siano stati spesi da Toti e dalla Regione per farsi belli proprio in vista delle elezioni”. Ferruccio Sansa, candidato di centrosinistra e M5s, apre un altro fronte di attacco – dopo quelli su viabilità, sanità e fondi del ponte Morandi – ovvero gli stanziamenti della giunta regionale per pubblicità istituzionale.

“Due milioni di euro nel 2019 – dice attraverso Facebook – sapete quanti bambini nascono in Liguria ogni anno? Circa 9.900. Bene, 2 milioni diviso 9.900 fa 202 euro: destineremo a ciascun bambino questa somma, in aggiunta alle altre risorse per le famiglie”. Sansa stigmatizza l’avversario per aver utilizzato “Soldi vostri e miei che finiscono per fare pubblicità a chi governa la Regione, utilizzati per creare consenso”.

Nel fare il punto sui fondi spesi per rappresentanza e iniziative, Sansa cita il libro “Fuori dal Comune”, di Elisa Serafini, l’ex assessore della giunta Bucci e ora al lavoro con Italia Viva. “Nel 2019 la giunta Toti ha speso 1 milione e 630 mila euro in attività di rappresentanza e divulgazione di eventi e iniziative della Regione: insomma, per farsi bella e magari mettere un po’ di cipria per coprire le sue inefficienze. Altri 553 mila euro li ha spesi la consociata della Regione, Liguria Digitale, in appalti sulla comunicazione – e poi, citando Serafini, aggiunge – ben 475 mila euro sono andati alla principale tv privata della Liguria.

Mosse che rischiano di “condizionare molto pesantemente la stampa”, dice Sansa. “Non ci deve essere neanche l’ombra di un condizionamento da parte della Regione, soprattutto quando è parte in causa nelle elezioni. Allora noi proponiamo di spendere quei soldi in un modo molto più utile: 2 milioni di euro, 9.900 bambini? Fate una semplice divisione: ciascun bambino avrà 202 euro in più e l’informazione sarà un po’ meno condizionata”.