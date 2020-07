Regionali, Forza Italia e Liguria Popolare correranno insieme con una sola lista

Genova. Forza Italia e Liguria Popolare correranno insieme alle elezioni regionali in Liguria in programma il 20-21 settembre componendo una unica lista. L’intesa per un “nuovo grande centro” è stata annunciata all’Ansa dal coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco Rapallo di Carlo Bagnasco, regista dell’operazione.

La “fusione” era nell’aria da giorni e ha avuto il placet dei vertici nazionali dei partiti con Silvio Berlusconi che ha telefonato a Bagnasco per l’ok all’operazione che potrebbe anche essere replicata in altre regioni. Per i ‘centristi’ l’ok è arrivato da Maurizio Lupi.

L’accordo è chiuso e vedrà i simboli di Forza Italia e Liguria Popolare uniti, con il sostegno secondo indiscrezioni anche da parte del sindaco di Imperia Claudio Scajola da tempo uscito da Forza Italia di cui fu tra i fondatori.

“Nasce un nuovo laboratorio politico in Liguria con tutti uniti e tutti dentro”, commenta Bagnasco.