Ragazzo cade su uno scoglio ai laghetti di Pegli, grave in ospedale

Genova. Un giovane di età compresa tra i 16 e i 20 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto violentemente su uno scoglio a San Carlo di Cese, sulle alture di Pegli questo pomeriggio intorno alle 15.20.

Secondo quanto appreso, il ragazzo era andato a fare una gita in val Varenna. Per cause da chiarire è scivolato ed è caduto su un pietrone lungo il corso del torrente procurandosi diversi traumi.

Sul posto sono arrivati i militi del 118, i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato issato sull’elicottero e portato in codice rosso di massima gravità all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche la polizia locale. Amt ha comunicato l’interruzione della linea 71 Pegli-San Carlo di Cese a partire dalle 16.20 perché la strada è occupata dai mezzi di soccorso.

Notizia in aggiornamento