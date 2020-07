Ragazza in immersione rischia di annegare, grave in ospedale con l’elicottero

Rapallo. Domenica al mare rovinata per una giovane che questa mattina si era immersa nelle acque tra Rapallo e Santa Margherita nel golfo del Tigullio. La ragazza è stata ricoverata in stato confusionale all’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivata in codice rosso di massima gravità.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La donna, secondo quanto riferito dai soccorritori, era in immersione a circa 13 metri di profondità quando avrebbe iniziato a inalare acqua rischiando di annegare. A quel punto è risalita in superficie e ha accusato un malore.

Soccorsa da altri bagnanti è stata portata sulla spiaggia, medicata dai militi del 118 e trasportata in automedica fino a Rapallo dove è stata prelevata dall’elicottero dei vigili del fuoco e trasferita al San Martino. È sempre rimasta cosciente ma a preoccupare sono i sintomi di tipo neurologico.