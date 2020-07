Raccolta umido in Albaro, via alla distribuzione dei bidoncini sottolavello per la differenziata

Genova. Scatta oggi nel quartiere genovese di Albaro la distribuzione gratuita, da parte di Amiu, dei piccoli bidoncini sottolavello da tenere in casa per raccogliere l’umido. Distribuzione inizialmente rinviata dall’azienda a causa dell’emergenza Covid e che ora può finalmente partire, con una rete capillare di punti sparsi nel quartiere in modo da rendere agevole il ritiro a tutti i residenti.

Occorre ricordare che proprio in Albaro, durante la fase 1 dell’emergenza Coronavirus, Amiu ha lanciato la raccolta della frazione organica all’interno di un piano di lavoro e servizio per la città che non si è mai interrotto. Anzi, proprio in questa occasione l’azienda ha voluto dare un messaggio forte di crescita nella raccolta differenziata, estendendo l’umido in un quartiere residenziale come quello del Medio Levante che conta circa 10 mila famiglie.

La consegna dei bidoncini prende il via con una contestuale campagna di informazione, attraverso locandine nei portoni di casa e cartoline nelle cassette della posta, in collaborazione con il Municipio Medio Levante. Il periodo per ritirare i sottolavelli durerà poco più di due mesi, da oggi, lunedì 27 luglio, a mercoledì 30 settembre.

DOVE SI POSSONO RITIRARE? Sono otto i punti individuati per la consegna:

camioncino Ecovan di via Righetti (tutti i martedì dalle 13.30 alle 17) e di piazza Leonardo Da Vinci (tutti i mercoledì dalle 13.30 alle 17);

Bagni San Nazaro in corso Italia (tutti i giorni dalle 9.30 alle 18);

Cus Genova in via Monte Zovetto 21A cancello (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, con chiusura tra il 10 e il 23 agosto);

Farmacia della Madonnina in via Gobetti 6r (dal lunedì al venerdì 8.30 – 13 e 15.30 – 20, con chiusura tra l’8 e il 23 agosto);

Parafarmacia l’Albero delle meraviglie in via Trento 46r (il lunedì dalle 16.30 alle 19.30, dal martedì al giovedì tra le 10 e le 12.30, venerdì tra le 16.30 e le 19.30, con chiusura tra il 15 agosto e il 6 settembre);

Parafarmacia Cavallotti in via Cavallotti 50r (dal lunedì al venerdì 9 – 12.30 e 16.30 – 19, sabato 9 – 13, con chiusura tra il 7 e il 23 agosto);

Tabaccheria Caprera in via Caprera 4mr (dal lunedì al sabato 7 – 13 e 15.30 – 19.30, con chiusura dal 9 al 28 agosto).