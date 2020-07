Questa sera davanti a Genova il saluto della nave scuola Amerigo Vespucci

Genova. Passerà vicino alla costa, da Camogli all’imbocco del porto di Genova, questa sera, intorno alle 20. La nave scuola Amerigo Vespucci saluterà la città di Genova – fa sapere la Marina Militare – effettuando un passaggio in prossimità della costa con le grandi vele di tela olona spiegate e manovrate dall’equipaggio e dagli allievi.

Il veliero, attualmente impegnato nella campagna d’istruzione 2020 a favore degli Allievi della 1/a classe dell’Accademia Navale, navigherà in direzione ovest, dalle acque prospicienti la zona di Camogli fino a lambire l’ingresso del porto di Genova.

“La cittadinanza, nell’occasione – informa la Marina – avrà modo di poter scrutare in diretta la cerimonia dell’ammaina bandiera che vedrà coinvolti i 106 allievi imbarcati assieme all’equipaggio e, all’imbrunire, la caratteristica illuminazione tricolore dell’Unità”.

In questi giorni a Genova si svolge, anche in modalità streaming, il Blue Economy Summit. In circostanze non post-pandemiche il passaggio della Amerigo Vespucci avrebbe potuto essere parte integrante del programma.