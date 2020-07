Quattro nuovi semafori intelligenti attivi a Genova dal 3 agosto: ecco dove

Genova. Dopo un periodo di sperimentazione saranno attivati quattro nuovi rilevatori di passaggio col rosso semaforico in corrispondenza di altrettante intersezioni stradali ritenute particolarmente a rischio incidente.

A partire da lunedì 3 agosto saranno attivi, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, i cosiddetti “semafori intelligenti” T-red che disciplineranno i seguenti incroci cittadini:

– via Gastaldi / via Barrili / via Corridoni

– via Caprera / via Cavallotti / via Orsini

– via San Bartolomeo del Fossato / via Cantore

– corso Aurelio Saffi / via Brigate Partigiane

Gli impianti rileveranno anche il superamento parziale della linea di stop, come già avviene all’incrocio tra via Timavo e corso Europa, a Sturla, e all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide, alla Foce.

La polizia Locale ricorda che verranno accertate le violazioni ai sensi dell’articolo 146 commi 2 e 3 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285)