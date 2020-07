PSA Olympia, Silvia Truffa continuerà a vestire i colori gialloblù

Genova. È ancora tempo di riconferme in casa PSA Olympia: Silvia Truffa continuerà a indossare i colori gialloblù nella stagione 2020/21 in Serie B1.

Ecco le parole della schiacciatrice. Le sensazioni per la promozione in B1. “Sono molto contenta di questo traguardo – dichiara Silvia -. Abbiamo lavorato sodo tutto lo scorso anno con l’obiettivo di arrivare a fine campionato in vetta alla classifica e così è stato. C’è un po’ di rammarico per non essere riuscite a giocare fino all’ultima partita e festeggiare la promozione in palestra insieme allo staff e ai tifosi, sarebbe stata un’emozione unica ed indimenticabile”.

La riconferma con i colori gialloblù. “Sono molto contenta di poter continuare il mio percorso pallavolistico qui in Olympia. Per me è il primo anno in B1 e sono entusiasta di poter giocare in una categoria di livello superiore rispetto agli altri anni. Ringrazio il patron Giorgio Parodi per la fiducia riposta in me”.

Impressioni sulla rosa che si sta formando. “Sono molto contenta di poter giocare ancora con molte delle compagne dell’anno scorso con cui ho legato. Credo che il prossimo anno saremo una squadra ancora più competitiva con le nuove compagne che si uniranno. Riusciremo sicuramente a trovare la giusta armonia per lavorare bene durante la settimana ed esprimere una bella pallavolo al sabato”.

Truffa fissa gli obiettivi. “Sicuramente quest’anno spero di continuare a lavorare e imparare. In tutti questi anni ho capito che in palestra non si smette mai di imparare e crescere. Proverò a farlo anche in una categoria superiore cercando di cogliere al meglio le occasioni che mi verranno date”.