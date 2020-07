PSA Olympia, Sara Scurzoni coi colori gialloblù anche nella prossima stagione

Genova. Altra importante riconferma per la PSA Olympia: Sara Scurzoni nella prossima stagione vestirà ancora i colori gialloblù nel campionato di Serie B1. Scurzoni si aggiunge alle già ufficializzate Bilamour, Antonaci e Martina Montedoro.

Ecco le parole del forte centrale voltrese. Le sensazioni sul salto in Serie B1. “Promozione che purtroppo non siamo riuscite a conquistare in campo – commenta Sara -, ma sicuramente abbiamo fatto del nostro meglio per tener testa alla classifica fino allo stop. Mi sento di dire che l’emozione è forte perché la categoria in Liguria mancava già da un po’ e sono molto felice e orgogliosa di farne parte”.

Il roster si sta completando giorno dopo giorno. “Il roster si sta formando piano piano, certe mie compagne sono state riconfermate e ovviamente un po’ mi dispiace per quelle che non lo sono state. Alcuni innesti che arriveranno da fuori promettono bene e con altri ci conosciamo già da tanto tempo e non posso che esserne felice”.

Scurzoni fissa gli obiettivi. “L’obiettivo di squadra è quello sicuramente di far bene, di mantenere la categoria, e perché no qualche colpo di scena! Il mio obiettivo personale è sicuramente trarre da questa mia seconda esperienza una crescita a livello tecnico personale per migliorare sempre di più”.