PSA Olympia: Chiara Poggi nuovo innesto in vista della prossima stagione in Serie B1

Genova. Concluse le riconferme in casa PSA Olympia, ora è il turno dei nuovi innesti che andranno a completare la rosa gialloblù. Il primo volto nuovo è quello di Chiara Poggi, di ruolo centrale, che arriva dalla Serteco Volley School e sarà a disposizione di coach Zanoni per il prossimo campionato di Serie B1.

Ecco le parole della neo giocatrice gialloblù. Le impressioni per questa nuova avventura nella PSA Olympia. “Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di fare la prima esperienza in B1 proprio nella mia città – afferma Chiara -. Sono molto motivata e non vedo l’ora di lavorare intensamente in palestra e abituarmi ai ritmi della categoria”.

Il roster gialloblù prende forma. “Sono sicura di trovare un gruppo molto determinato con tanta voglia di fare bene, che sia in grado di crescere allenamento dopo allenamento e che si fortifichi sempre di più sia dentro che fuori dal campo”.

Poggi fissa gli obiettivi. “Per questa nuova esperienza mi pongo l’obiettivo di maturare nel complesso come giocatrice mettendoci tutto l’impegno che ho e di imparare il più possibile dalle compagne più esperte di me”.