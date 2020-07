PSA Olympia, Anna Parodi riconfermata per la stagione 2020/21

Genova. Continuano i lavori in casa PSA Olympia per allestire una rosa all’altezza in vista dell’esordio in Serie B1. Anna Parodi è un’altra importante riconferma per la stagione 2020/21 e si aggiunge a quelle già ufficializzate Bilamour, Antonaci, Martina Montedoro e Scurzoni.

Ecco le parole dell’opposto gialloblù. Le sensazioni per la promozione in B1? “Sono molto felice per la promozione in B1 – commenta Anna -, una promozione è sempre una bella notizia, mi dispiace non averla conquistata in campo con le mie compagne e non aver potuto finire il campionato”.

La riconferma in gialloblù? “Ho tanto entusiasmo, ringrazio il patron Giorgio Parodi per la fiducia che ripone in me, sarà il mio primo anno in B1 e sono elettrizzata. Con l’Olympia sono cresciuta molto e sono contenta di fare questo passo con questa società”.

Impressioni sul roster che si sta formando? “La società si sta muovendo molto bene, inoltre sono molto contenta di ritrovare molte delle mie compagne dell’anno scorso, sono convinta che le ragazze nuove riusciranno ad integrarsi benissimo”.

Parodi fissa gli obiettivi: “Il mio obiettivo per il prossimo anno è quello di togliermi delle soddisfazioni e dare il meglio, già solo poter partecipare a un campionato di B1 per me è una vittoria personale, sono convinta che con la squadra di quest’anno ci potremmo divertire molto e dare del filo da torcere alle altre squadre”.