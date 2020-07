Prova a rubare nella camera d’albergo dove alloggiano due poliziotti, arrestato

Genova. Ieri sera, intorno alle 22, la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 44enne algerino, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, per tentato furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso da due poliziotti della Stradale di Vicenza, a Genova per motivi di servizio, mentre stava uscendo con fare furtivo dalla loro camera d’albergo in via Milano.

Immediatamente fermato e interrogato circa la sua presenza, il 44enne ha cercato di darsi alla fuga spintonando i due agenti che, grazie anche all’intervento immediato dei colleghi del Commissariato Centro, sono riusciti a fermarlo, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico e 2 lastre di plastica presumibilmente utilizzate per aprire la porta.

Una volta all’interno, la camera è apparsa rovistata così come i bagagli dei due poliziotti. L’uomo sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.