Promozione: Matteo Cocurullo e Lorenzo Camera giocheranno nel Borzoli

Genova. Altri due innesti nella rosa del Borzoli, squadra neopromossa in Promozione.

La società del quartiere del ponente di Genova comunica di aver trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020/2021 con Lorenzo Camera. Il difensore classe 1999 arriva a titolo temporaneo dall’Angelo Baiardo.

Il Borzoli potrà contare su Matteo Cocurullo (nella foto). Centrocampista, classe 1996, nella sua carriera ha giocato con Sampdoria, Lavagnese, Ligorna, Finale, Busalla, Rapallo Rivarolese, Molassana Boero e Celle Ligure.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare la società Baiardo, in primis il direttore sportivo Barsacchi, per la buona riuscita dell’operazione per il trasferimento di Camera. In attesa delle firme ufficiali diamo il nostro benvenuto a Lorenzo e Matteo” scrive la società gialloblù.