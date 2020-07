Promozione: il Marassi giocherà alla Sciorba, per la Voltrese c’è

Genova. Nel campionato di Promozione, la nuova gestione dell’Asd Marassi 1965 è ricca di ambizioni sia per la prima squadra che giocherà le partite in casa nello splendido impianto della Sciorba puntando ad un campionato da protagonista, sia per la creazione di un settore giovanile prestigioso.

“Il quartiere generale del settore giovanile sarà il centro sportivo San Giorgio di Bavari e si avvarrà della collaborazione di mister di prestigio – spiegano dalla società rosanero -. A breve verranno comunicati i nomi dei tecnici che faranno parte del progetto; nomi importanti per ottenere risultati importanti. La formazione sportiva non si fermerà solo come squadra, ma sarà ampliata anche a livello di coaching individuale per permettere di lavorare sui dettagli e migliorare l’atleta. Inoltre faremo il possibile per applicare una quota annuale agevolata per venire incontro alle famiglie provate dall’emergenza Covid”.

Quinto nuovo arrivo alla Voltrese Vultur, che intende disputare un campionato di Promozione da protagonista. Giocherà con la maglia gialloblù Alessio Gaspari, difensore leva 2001, ex Praese e la scorsa stagione in forza al Varazze Don Bosco. Nella foto: Gaspari con il direttore generale Massimo Sciutto.

In Prima Categoria, secondo “under” che va a rinforzare la categoria dei fuoriquota nella Riese. Si tratta del centrocampista classe 1999 Mirco Magno. Cresciuto nei settori giovanili di Caperanese e Real Fieschi, ha giocato nelle prime squadre di Caperanese, Calvarese e A Ciassetta.