Promozione: due nuovi arrivi per il Marassi, una conferma per la Voltrese

Genova. Altre novità di mercato per le società genovesi che militano nel campionato di Promozione.

La Voltrese Vultur ha ufficializzato la riconferma di Fabio Molinari (nella foto). Per il difensore classe 1987 sarà il secondo anno con i gialloblù. Ex di CulmvPolis e Amicizia Lagaccio, negli anni recenti Molinari aveva giocato due anni in Promozione con la Goliardicapolis tra il 2016 e il 2018, mentre nel 2018/2019 aveva militato nel Marassi in Prima Categoria.

Ed è proprio il Marassi ad aver annunciato due nuovi acquisti. Si tratta di Matteo Matarozzo, difensore classe 1989, ed Alessandro Rizzo, centrocampista classe 1988.

Matteo nel 2005/2006 ha militato nel Molassana Boero in Promozione; l’anno successivo nella Rivarolese, sempre in Promozione. Poi una stagione in Eccellenza con la Corniglianese; nel 2008/2009 prima l’Eccellenza con il Rivasamba, poi la Serie D con il Sestri Levante. Quindi un anno al Castelletto Solferino, due alla Genovese Boccadasse e, dopo aver vestito per sei anni consecutivi la casacca del Busalla, tra Promozione ed Eccellenza, Matarozzo è passato un anno al Borzoli, poi all’Athletic Club, dove è rimasto per una stagione e mezza; nel dicembre 2019 era passato al Serra Riccò.

Dal Serra Riccò proviene anche Rizzo. Per lui una stagione, nel 2005/2006, alla Nuova Emiliani in Promozione. Quindi quattro anni in Eccellenza tra Bogliasco e RapalloBogliasco. Nel 2010/2011 ha militato nel Castelletto Solferino; nel 2011/2012 nel Fontanabuona in Eccellenza. Quindi un anno alla Genovese Boccadasse, quattro al Busalla tra Promozione ed Eccellenza, due stagioni nell’Isolese e, nelle ultime due annate sportive, la Promozione con i colori gialloblù.